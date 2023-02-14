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الثلاثاء 14 فبراير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة باريس سان جرمان وبايرن ميونخ في دوري الأبطال

باريس وبايرن
باريس وبايرن
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة باريس سان جرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا ضمن منافسات دور ال ١٦، وتشهد المباراة ظهور عدد من أشهر نجوم كرة القدم في العالم على رأسهم نجم باريس سان جرمان الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كليان مبابي والبرازيلي نيمار، كما يضم بايرن ميونخ السنغالي ساديو ماني والألماني ساني.

بث مباشر مباراة باريس سان جرمان ضد بارين ميونخ في ذهاب دور ال١٦ لدوري أبطال أوروبا على ملعب باريس وهو مايمثل ضغط على ميسي ورفاقه للخروج بنتيجة تؤمن مباراة العودة في ميونخ حيث يبحث رفاق مبابي على الحصول على لقب الشامبيونزليج الذي يعاند النادي الذي يعج بأبرز نجوم كرة القدم في العالم. 

مشاهدة بث مباشر لمباراة باريس سان جرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 

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