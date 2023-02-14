فحص وعلاج 125مواطنا فى قافلة طبية مجانية بكفر الشيخ

الثلاثاء 14/فبراير/2023 - 11:28 م

نظمت، مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة كفرالشيخ بالتعاون مع جمعية الأورمان، قافلة طبية بمستشفى كفرالشيخ الجامعى استهدفت توقيع الكشف الطبي على عدد (125)مريض ضمن المرضى غير القادرين بقريتي منشاة عباس والجمايلة مركز سيدى سالم، وقرية الصافية مركز دسوق فى محافظة كفرالشيخ، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ



وأعلن السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بكفرالشيخ، ان تنظيم القافلة جاء في ظل توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال خطة الحماية الاجتماعية لدعم الاسر الاولى بالرعاية تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الاهلى التنموي، لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأكثر احتياجأ، مؤكدأ ان القافلة قامت على مدار اليوم حيث تضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وثمن مسلم دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني في التعاون مع الأجهزة التنفيذية ومشاركتهم في تنمية المجتمع وتقديم المساعدات للأسر البسيطة والأكثر احتياجًا، مؤكدأ أن تلك الجمعيات أصبحت شريك أساسي للمحافظة في تحقيق التنمية المستدامة والاستجابة للعديد من المطالب الجماهيرية لرفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء.

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