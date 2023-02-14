عبدالرحيم علي ينعى الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

الثلاثاء 14/فبراير/2023 - 06:56 م

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الكاتب الصحفي مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.