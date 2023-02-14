ads
الثلاثاء 14 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

عبدالرحيم علي ينعى الكاتب الصحفي مرسي عطا الله

البوابة نيوز
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

نعى الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي، رئيس مجلسي إدارة وتحرير «البوابة نيوز»، الكاتب الصحفي مرسي عطا الله رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام الأسبق، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.
وتقدم عبدالرحيم علي بخالص العزاء لأسرة الفقيد رحمه الله تعالى، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم عائلته الصبر والسلوان.

عبد الرحيم علي البوابة نيوز مرسي عطا الله جريدة الأهرام