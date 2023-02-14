حجز دعوى إثبات نسب أقامتها سيدة ضد اللاعب إسلام جابر لجلسة 28 مارس للحكم

الثلاثاء 14/فبراير/2023 - 03:08 م

حجزت محكمة الأسرة بالجيزة، دعوى إثبات النسب التي أقامتها سيدة ضد اللاعب إسلام جابر إلى جلسة 28 مارس للحكم، وجاء بالدعوى التي تقدم بها عامر الديب دفاع السيدة "أ. ح" والتي اتهمت خلالها اللاعب بالزواج منها عرفها وحملها، وحين أخبرته بحملها تهرب منها وأنكر نسب الطفل، الأمر الذي دفعها لإقامة دعوى لإثبات نسبه من الطفل، وقد تم تحديد جلسة اليوم لنظر طلب ادعاء السيدة.

وأضافت المبلغة أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ قرابة الـ6 أشهر وأنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة بدائرة القسم، وعند علمه بحملها منه مؤخراً استولى على ورقتي الزواج العرفي وتنصل من الاعتراف بالجنين. تلقى الرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من فتاة في العقد الثالث من عمرها تتهم فيه لاعب كرة قدم شهير بالزواج منها عرفياً وحملها منه وتنصله من الاعتراف بالجنين.

وأضافت المبلغة أنها تزوجت من اللاعب على يد أحد المحامين طرفه منذ قرابة الـ6 أشهر وأنها أقامت رفقته طوال تلك المدة بشقة مستأجرة بدائرة القسم، وعند علمه بحملها منه مؤخراً استولى على ورقتي الزواج العرفي وتنصل من الاعتراف بالجنين.