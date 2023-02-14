رفع 2800 حالة تعد وإشغال للمنشآت التجارية والمقاهي بحدائق الأهرام والمنشية وكفر طهرمس بالهرم

الثلاثاء 14/فبراير/2023 - 12:34 م

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار اليوم لتحقيق الانضباط.

وفي ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وشرطه المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات على مدار يومين بقطاع هضبة الأهرام بمناطق (و، ب ، ع ، ن ، أ ، ص) وشوارع الجيش والضغط العالي.

وقد تابع محافظ الجيزة جهود الحملات والتي أسفرت عن تحرير ٢٥ محضر لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة ١٨٠٠ حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين وقد تم رفع كل حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها بالعقار رقم ٣٣ قطعة.

كما تابع محافظ الجيزة الحملات التي تم تنفيذها بمناطق المنشية والمريوطية فيصل واللبيني وكفر طهرمس والتي اسفرت عن رفع ١٠٠٠ حاله اشغال للمحال المقاهي علي مدار يومين للتعدي علي حرم الطريق العام وأرصفه المشاه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الاشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .