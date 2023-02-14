ads
الثلاثاء 14 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

رفع 2800 حالة تعد وإشغال للمنشآت التجارية والمقاهي بحدائق الأهرام والمنشية وكفر طهرمس بالهرم

رفع الاشغالات بحي
رفع الاشغالات بحي الهرم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمواصلة جهود رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك على مدار اليوم لتحقيق الانضباط.

وفي ذلك الإطار تابع محافظ الجيزة جهود أجهزة المحافظة ممثلة فى حى الهرم وشرطه المرافق لتنفيذ حملات لرفع الإشغالات على مدار يومين  بقطاع هضبة الأهرام بمناطق (و، ب ، ع ، ن ، أ ، ص) وشوارع الجيش والضغط العالي.

وقد تابع محافظ الجيزة جهود الحملات والتي أسفرت عن تحرير ٢٥ محضر لمحلات مخالفة ورفع ومصادرة ١٨٠٠ حالة إشغال ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعه جائلين وقد تم رفع كل حالات الإشغال مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام. 

وشملت حملات محافظة الجيزة بحدائق الاهرام غلق وتشميع عدد من المحلات لإدارتها بدون ترخيص كما تم إيقاف أعمال تحويل وحدات سكنية لمحلات تجارية وإزالتها بالعقار رقم ٣٣ قطعة.
كما تابع محافظ الجيزة الحملات التي تم تنفيذها بمناطق المنشية والمريوطية فيصل واللبيني وكفر طهرمس والتي اسفرت عن رفع ١٠٠٠ حاله اشغال للمحال  المقاهي علي مدار يومين للتعدي علي حرم الطريق العام وأرصفه المشاه مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

وشدد المحافظ على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الاشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .

تحرير ٢٥ محضر لمحلات مخالفة إيقاف حالات تحويل وحدات سكنية لمحلات محافظة الجيزة إشغالات حي الهرم حدائق الأهرام