بالأسماء.. وفاة 4 عمال وإصابة 18 آخرين بحادث تصادم في البحيرة

الثلاثاء 14/فبراير/2023 - 10:48 ص

حصلت "البوابة نيوز"، علي أسماء ضحايا ومصابي حادث تصادم بين سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية وأخرى جامبو، أمام مدخل مدينة غرب النوبارية بمحافظة البحيرة، والذي أسفر عن وفاة 4 عمال وإصابة 18 آخرين بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم.

والضحايا هم: "نوال عشري بدري، 19 عامًا، محمود أحمد محمد، 20 عامًا، مريم رجب عبد الرحيم، 16 عامًا، حبية عادل، 18 عامًا"، وجميعهم مقمين بالعامرية، وتم نقل الجثث لثلاجة حفظ الموتي بالمستشفي المركزي بغرب النوبارية تحت تصرف النيابة العامة.

والمصابين هم: "سلمي عد الحليم حافظ، 16 عاما، حبيبة وليد محمد، 18 عاما، نوال مصطفي السيد، 18 عاما، جويرية رجب عبد الرحيم، 18 عاما، ايات اراهيم محمد، 36 عاما، نورهان علي احمد، 19 عاما، سارة وليد محمد، 18 عاما، جيهان محمد طه، 18 عاما، اسراء صابر عبد العليم، 16 عاما، فاطمة فوزي عيد، 16 عاما، سلسيل أحمد مسعود، 16 عاما، جني كريم السيد، 16 عاما، مريم أحمد السيد، 16 عاما، خلود خالد رمضان، 16 عاما، رحاب خليل أحمد، 15 عاما، دعاء قاسم خميس، 15 عاما، يارا هاني فتحي، 15 عاما، هيام طارق حامد، 15 عاما"، وجميعهم مقمين بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، وتم نقلهم لمستشفي غرب النوبارية المركزي لتلقي العلاج اللازم.

وكان اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، تلقي إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم أمام مدخل مدينة غرب النوبارية، وبالانتقال والفحص تبين حدوث تصادم بين سيارة ميكروباص محملة بالعمالة وأخرى جامبو، وأسفر الحادث عن وفاة 4 أشخاص وإصابة 18 آخرين.