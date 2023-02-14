اليوم.. أنغام تطرح «خليني معاك شويه» بمناسبة عيد الحب

الثلاثاء 14/فبراير/2023 - 05:43 ص

تستعد المطربة أنغام لطرح أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "خليني شويه معاك"، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً وذلك على هامش عيد الحب.

ونشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "انتظروا كليب خليني شوية معاك بكرة الساعة ٦ مساءً بتوقيت القاهرة.. عيد الحب".

جدير بالذكر حظيت أغنية المطربة أنغام "عشان أرضيك" التي طرحتها على قناتها الرسمية على "يوتيوب" الشهر الماضي بمشاهدة وتفاعل من المتابعين، حيث حققت ملايين من المشاهدات.

يشار إلى أن آخر أعمال أنغام الغنائية كانت أغنية "عارفة قيمتي" التي طرحتها على قناتها الرسمية على "يوتيوب" في شهر أغسطس الماضي، وهي كلمات أمير طعيمة وألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.