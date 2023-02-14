اليوم.. اجتماع اللجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب

الثلاثاء 14/فبراير/2023 - 06:24 ص

تعقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، أعمال الاجتماع الثاني عشر للجنة الفنية الاستشارية لمجلس وزراء الصحة العرب للتحضير لأعمال الدورة العادية (58) للمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي، والمقرر انعقادهما بالجمهورية الجزائرية يومي 13-14 مارس المقبل.

وقالت السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية، إن الاجتماع سيناقش عددا من المواضيع الصحية الهامة في مقدمتها متابعة الجهود المبذولة من أجل التصدي لفيروس كورونا وما توصلت إليها اللجان الفنية المنبثقة عن المجلس فيما يتعلق بإنشاء المركز العربي للأبحاث الصحية والمعملية، وجائزة الطبيب العربي لعام 2023، والهيئة العربية لخدمات نقل الدم، والقانون العربي الاسترشادي لدعم حقوق كبار السن، والاستراتيجية العربية للصحة والبيئة،بالإضافة إلى الإطلاع على تقرير أنشطة الأمانة الفنية لمجلس وزراء الصحة العرب بين دورتي المجلس العاديتين.