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الثلاثاء 14 فبراير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اليوم.. وزير التعليم يشارك في جلستين على هامش القمة العالمية للحكومات بدبي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يشارك رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء في جلستين ضمن قمة الحكومات العالمية بدبى تحت رعاية الشبخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

تنعقد قمة الحكومات العالمية بدبي هذا العام، تحت شعار "استشراف حكومات المستقبل".

تقام على هامش مؤتمر قمة الحكومات العالمية، غدا، جلسة نقاشية بعنوان" طموحات تتخطي الافاق لمستقبل أسرع.

يشارك وزير التعليم، في جلسة نقاشية أخرى تقام عصر اليوم الثلاثاء على هامش القمة الحكومية العالمية، تحت عنوان،" مستقبل التعليم الرقمي_ الفرص والتحديات"، وبمشاركة الدكتور ديفيد سينجيه، مديرية العلوم والتكنولوجيا والابتكار حكومة -سيراليون، وهدي الهاشمي، مساعد لوزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، ووليد العلي، أمين عام المدرسة الرقمية.

وزير التعليم القمة العالمية للحكومات بدبي الشبخ محمد بن راشد