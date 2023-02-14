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الثلاثاء 14 فبراير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

اليوم.. "تمكين الطلاب للتكيف مع التغيرات المناخية" ندوة بـ"تمريض المنصورة"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تنظم كلية التمريض بجامعة المنصورة المؤتمر الدولي الاول للطلاب والرابع محليا تحت عنوان "تمكين طلاب قطاع الرعاية الصحية للتكيف مع التغيرات المناخية: تحديات وإمكانيات" وذلك اليوم الثلاثاء الساعة 10صباحا بقاعة المؤتمرات بإدارة الجامعة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور  وزير التعليم العالي، الدكتور شريف خاطر  رئيس الجامعة، الدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة امينة محمد رشاد النمر عميد كلية التمريض  رئيس المؤتمر وتحت اشراف الدكتورة عبير محمد زكريا عبد العزيز نائب رئيس المؤتمر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة وداد صابر شفيق عبد الخالق مقرر المؤتمر ومنسق الأنشطة الطلابية ومروة محمد ابراهيم سكرتير عام المؤتمر  مدير رعاية الطلاب بالكلية.

تمريض المنصورة - ذوي القدرات والهمم