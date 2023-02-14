اليوم.. «البحوث الإسلامية» يعقد الندوة الشهرية لمجلة الأزهر عن دعم ذوي القدرات والهمم

الثلاثاء 14/فبراير/2023 - 05:47 ص

يعقد مجمع البحوث الإسلامية، اليوم الثلاثاء الحادية عشرة صباحًا، بمركز الأزهر للمؤتمرات، الندوة الشهريَّة لمجلة الأزهر تحت عنوان: «دَعْمُ ذوي القدرات والهِمَم واجبٌ دينيٌّ ورسالةٌ إنسانيةٌ.. قراءة في وثيقة الأخوَّة الإنسانية»، برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍّ من: فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وفضيلة أ.د. نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، رئيس تحرير المجلة.

ويُحاضر في الندوة التي تنظِّمها الأمانة العامَّة المساعدة للثقافة الإسلامية بالمجمع- كلٌّ من: فضيلة أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشَّريف، ومعالي الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وسعادة المطران نيقولاس هنري، سفير دولة الفاتيكان بالقاهرة، ونيافة الأنبا أرميا، الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وأ.د. إيهاب الببلاوي، عميد كلية علوم ذوي الإعاقة والتأهيل بجامعة الزقازيق، ويدير الندوةَ الإذاعيُّ رضا عبد السلام، رئيس إذاعة القرآن الكريم.

وتناقش الندوة الشهرية لمجلة الأزهر عددًا من المحاور المهمَّة، هي: (حقوق ذوي القدرات والهِمَم في الأديان السماوية)، و(جهود الدولة في حماية حقوق ذوي القدرات والهِمَم)، و(قراءة في وثيقة الأخوَّة الإنسانيَّة)، و(رعاية ذوي القدرات والهِمَم.. رسالة إنسانية وشراكة وجدانية)، و(دَمْج وتمكين ذوي الإعاقة.. الخطوات الأولى نحو دعمهم).