اليوم.. أمسية بمركز الثقافة السينمائية تكريما للمخرج بشارة شكري

الثلاثاء 14/فبراير/2023 - 05:35 ص

ينظم مركز الثقافة السينمائية، التابع للمركز القومي للسينما، برئاسة المونتيرة منار حسني، أمسية سينمائية في حب المخرج الراحل بشارة شكري، وذلك في السادسة مساء اليوم الثلاثاء، بمقر مركز الثقافة السينمائية.

وقالت المونتيرة منار حسني، إن المخرج الراحل بشارة شكري ترك بصمات مهمة في السينما التسجيلية والروائية القصيرة خلال مشواره القصير وكان آخر أعماله فيلم "ورقة شجر" من إنتاج المركز القومي للسينما 2017.

وأشارت منار حسني إلى أن فيلم "ورقة شجر" يعد أحد التجارب السينمائية الشابة التي دعمها القومي للسينما، ويدور حول فتاة تستدعي ذكريات الماضي، وتحاول إحياءها لتكتشف أنها أحد هذه الذكريات.

ونوهت إلى أن الفيلم حصد العديد من الجوائز بالمهرجانات الدولية ومنها جائزة أفضل فيلم بمهرجان (ريتروافان جارد فينسيا) 2018 وجائزة جودي لأفضل مخرج بمهرجان سبيف الدولي، إلى جانب أكثر من 20 جائزة دولي.