اليوم.. افتتاح معرض "وجوه من البازلت" للفنان محمود مختار نصر الدين بقاعة الباب

الثلاثاء 14/فبراير/2023 - 05:30 ص

يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرضًا بعنوان "وجوه من البازلت" للفنان محمود مختار نصر الدين، وذلك اليوم الثلاثاء 14 فبراير في تمام السادسة مساءً بقاعة الباب سليم بساحة دار الأوبرا المصرية.



يقول الفنان محمود مختار.. "وجوه من البازلت هي معادلات بصرية كانت بمثابة الحلم منذ الطفولة، تأثرت بنشأتي في حي عين شمس الذي يمثل مركز الفنون والفلسفة في مصر القديمة، فيه نشأت عقيدة تاسوع عين شمس كنظرية فلسفية للمصري القديم حول كيف بدأ الخلق وفيه أيضا أول جامعة للعلوم حوت بين جنباتها الكثير من المفكرين والفلاسفة وفيه تتلمذ فلاسفة اليونان وتعلم الكثير من علماء الرياضيات والفلك، وجوه من البازلت هذه التسمية خصتها لحبي في هذا الحجر البازلت، الحجر الذي يحمل فلسفة خاصة في تشكيله".



يحتوي المعرض على 22 قطعة حجرية أغلبها من البازلت بالإضافة إلى الجرانيت والرخام المصري، وعلى عدد 67 قطعة من الخزف بتقنية البريق المعدني وعدد 150 وحده خزفية صغيرة الحجم مستخدمه في التكوينات.

