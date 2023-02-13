الزميلة هايدي محمد تحصل على درجة الماجستير في الإعلام بتقدير امتياز

الإثنين 13/فبراير/2023 - 08:03 م

حصلت الزميلة هايدى محمد ، الصحفية بـ “البوابة نيوز”، على درجة الماجستير في الإعلام بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف فى الرسالة البحثية بعنوان «دور صحافة الفيديو بالمواقع الإلكترونية الصحفية في توعية المرأة المصرية بالقضايا الصحية» دراسة ميدانية.

وتكونت لجنة المناقشة من أ.د. ندية القاضى أستاذ الصحافة، عميد كلية الإعلام بجامعة المنوفية رئيسا للجنة؛ وأ.د السيد السعيد أستاذ مساعد العلاقات العامة، وكيل كلية الإعلام جامعة المنوفية "مشرفا رئيساً ومناقشا"؛ ود.فوزى عبد الرحمن الزعبلاوى ، أستاذ مساعد الصحافة بمعهد البحوث العربية مناقشا وعضوا.

وأكدت لجنة المناقشة أهمية الرسالة؛ بسبب ندرة الدراسات السابقة التى اختصت بصحافة الفيديو، واستخدمت الدراسة استمارة الاستبيان والمقابلة المتعمقة كأدوات لجمع البيانات.

وأكدت نتائج الدراسة، أن صحافة الفيديو لم تقم بدورها كما يجب نحو معالجة قضايا المرأة الصحية وتعتمد علي الأخبار التقليدية ونشر البيانات وملء مساحات في الموقع.