التسجيل من 1 فبراير.. افتتاح بطولة العالم WikiGlobal للتداول التجريبي للفوركس

الإثنين 13/فبراير/2023 - 05:52 م

افتتحت بطولة العالم WikiGlobal ، للتداول التجريبي للفوركس، رسميًا للتسجيل في 1 فبراير الجاري، وستستمر المسابقة نحو شهرين حتى حفل توزيع الجوائز في منتصف أبريل.

ويمكن للمشاركين التسجيل من فبراير حتى مارس، وسيشهد مارس المبارايات الرسمية بأكملها، يمكن للمستخدمين المبتدئين المهتمين بتداول الفوركس أو العقود الآجلة أو بلوكتشين والمستخدمين المخضرمين المحترفين تحميل وتثبيت تطبيق WikiFX أو تطبيق WikiBit للمشاركة في المسابقة وتجربة تداول العقود مقابل الفروقات مجانًا، والفوز بجائزة 100،000 دولار والاستفادة من البث المباشر العالمي.

توزيع الجوائز:

الجائزة الأولى: 30 ألف دولار

الجائزة الثانية: 10،000 دولار أمريكي

الجائزة الثالثة: 5000 دولار

الجائزة الرابعة: 2000 دولار

الجائزة الخامسة: 1،000 دولار أمريكي

الجائزة السادسة وحتى المائة: 1000 قطعة ذهبية من WikiFX

رابط التسجيل https://www.wikiworld2023.com/ar

وميزات WikiTrade مثل عروض الأسعار الدقيقة ورفض الانزلاق هي المؤشرات الأساسية التي يفضلها المستخدمون في سوق منصة التداول التجريبية، للتخلص من مخاوف المستخدمين بشأن التداول.

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.