أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين 13 فبراير 2023

الإثنين 13/فبراير/2023 - 10:57 ص

استقرت أسعار الدولار في مستعل تعاملات اليوم، الاثنين ، بالبنوك المصرية الحكومية والخاصة وسجل أعلى سعر له في مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.53 جنيه للشراء، و30.58 جنيه للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار بداية تعاملات، اليوم الأثنين، في ابنك التنمية الصناعية) عند مستوى 29.69 جنيه للشراء، و29.79 جنيه للبيع.

أسعار الدولار في البنك المركزي المصري:

30.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك الأهلي المصري:

30.38 جنيه للشراء، 30.48 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك مصر:

29.38 جنيه للشراء، 30.48 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الإسكندرية:

30.45 جنيه للشراء، 30.55 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك التجاري الدولي:

29.48 جنيه للشراء، 29.58 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.53 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك فيصل الإسلامي:

30.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك QNB الأهلي:

30.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في بنك الكويت الوطني:

30.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.



أسعار الدولار في البنك المصري لتنمية الصادرات:

30.48 جنيه للشراء، 30.58 جنيه للبيع.