اليوم.. انطلاق الصالون الشهري لأدب الشاشة بمركز سينما الحضارة في أرض الأوبرا

الإثنين 13/فبراير/2023 - 05:03 ص

يقام اليوم الإثنين الموافق 13 من فبراير الجاري الصالون الأدبى الشهرى لأدب الشاشة بمركز سينما الحضارة بأرض الأوبرا فى السادسة مساء حيث سيكون عنوان الصالون أدب يوسف السباعي على الشاشة.



ويدير الصالون الدكتور إسلام جعفر ويستضيف الدكتور أشرف توفيق أستاذ النقد السينمائي والتلفزيوني بالمعهد العالي للنقد الفنى والدكتورة ثناء هاشم أستاذ السيناريو بمعهد السينما وسيتم تناول الروايات التى تم تحويلها لأفلام من أدب يوسف السباعي والتغيرات التي طرأت عليها وتأثير السينما على طريقة كتابة السباعى للرواية.



ويعقد الصالون شهريا ويتناول أعمال أحد الأدباء التى تحولت إلى أفلام.