اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين تواصل تلقي طلبات المرشحين.. اليوم

الإثنين 13/فبراير/2023 - 04:37 ص

تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين اليوم الإثنين، تلقي طلبات المرشحين لليوم الثالث من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرا.

وخلال يومين من فتح باب الترشح على انتخابات التجديد النصفى لمجلس نقابة الصحفيين تقدم ١٣ على عضوية المجلس و٥ على منصب النقيب، وتواصل اللجنة المشرفة على الانتخابات تلقى الطلبات حتى الأربعاء المقبل.

واستأنفت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين برئاسة ضياء رشوان نقيب الصحفيين، وعضوية الزملاء أعضاء المجلس الستة الممتدة عضويتهم ويعاونهم من أعضاء الجمعية العمومية (أمينة شفيق (الأهرام)، عبد الله حسن (وكالة أنباء الشرق الأوسط)،أمينة النقاش (الأهالى)، مجدى حلمى (الوفد)، عبد العظيم الباسل (الأهرام)، سعيد محمد أحمد (وكالة أنباء الشرق الأوسط)، محمد المنايلى (الجمهورية)، ثروت شلبى (الأهالى)، سعيد جمال الدين (الأحرار)، محمود الشيخ (دار الهلال)، أعمالها بتلقي أوراق المرشحين لمنصبي النقيب وعضوية مجلس النقابة، اليوم الأحد الموافق 12 فبراير 2023 وذلك من العاشرة صباحا وحتى الثالثة عصرًا.