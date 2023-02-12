ليلى سرحان ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال

الأحد 12/فبراير/2023 - 07:40 م

أعلنت فوربس عن اختيار ليلى سرحان، المدير الإقليمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال أفريقيا ودول المشرق وباكستان ضمن قائمة فوربس لأقوى 100 سيدة أعمال.

وانضمت ليلى سرحان إلى Visa في عام 2021، وفي أغسطس 2021 ، وقعت Visa مذكرة تفاهم مع صندوق النقد العربي لدعم نمو وكفاءة المدفوعات عبر الحدود بين المنطقة العربية والأسواق العالمية.

وأطلقت الشركة مبادرتها العالمية "إنها التالي" لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في يوليو 2022 لتمكين رائدات الأعمال في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر والمغرب.

وفي نفس العام ، تعاونت Visa مع شركة ميزة في مصر تحت رعاية البنك المركزي المصري، HPS Switch في المغرب، وDaraz في باكستان لإطلاق حملة “Stay Secure” لتثقيف المستهلكين حول أمن الدفع. ويعمل جعفر أيضًا كعضو في مجلس الأمناء في جامعة الكويت.

بروتوكول تعاون

وكان قد وقعت شركة فيزا بروتوكول تعاون مع مصرف "أبو ظبي الإسلامي– مصر"، بهدف تقديم أفضل الخدمات المصرفية والحلول التكنولوجية لتلبية احتياجات العملاء من كافة الشرائح وتدعيم الحلول الرقمية بمنتجات متطورة وتنافسية، مما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التحول الرقمي الشامل وتشجيع نظم الدفع الإلكتروني.

ووفقًا للبروتوكول، يتم تقديم أفضل الحلول التكنولوجية والبدائل الرقمية لعملاء مصرف "أبو ظبي الإسلامي"، بما في ذلك إصدار بطاقات Visa. ويأتي هذا البروتوكول في إطار طرح مجموعة من الحلول والخدمات الفريدة التي تلائم كافة احتياجات عملاء مصرف "أبو ظبي الإسلامي مصر".

وتسهم هذه الشراكة في توسيع حجم استخدام البطاقات في المدفوعات الإلكترونية داخل وخارج مصر بصورة آمنة، يستفيد بها العملاء من تجربة مصرفية مطوّرة، بالإضافة إلى طرق دفع سهلة متنوعة تتميز بقدر عالٍ من الكفاءة. ويأتي توقيع اتفاقية الشراكة في إطار حرص مصرف "أبو ظبي الإسلامي مصر" على دعم خطته الاستراتيجية في التحول إلى مجتمع لا نقدي، وإتمام كافة المعاملات المصرفية بسهولة وأمان.

وصرحت ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة أعمال شركة فيزا في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان: "إننا سعداء وفخورين بامتداد شراكة فيزا مع مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر في السوق المصري".

وأضافت سرحان: "تسعى فيزا من خلال شراكاتها الاستراتيجية إلى توفير مزايا المدفوعات الرقمية من خلال شبكتها التي تضم 70 مليون ماكينة دفع في أكثر من 200 دولة، والعمل على تطوير كافة الحلول المبتكرة والمتطورة، لتلبية احتياجات وطموحات الأفراد والتجار والمؤسسات، ونؤمن بخلق المزيد من الفرص عن طريق الابتكار لطرح وسائل مدفوعات رقمية آمنة وموثوقة". وأضافت: "نتوسع بنطاق شراكاتنا لتشمل الحكومات والبنوك ومؤسسات التكنولوجيا المالية والتجار ومشغلي شبكات الهاتف المحمول، لفتح آفاق جديدة في عالم التجارة، وذلك من خلال خلق مساحات تفاعلية تتيحها فيزا لعملائها وشركائها لابتكار الجيل الجديد من المدفوعات".