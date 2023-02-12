بنك QNB الأهلي يطلق أول منصة مصرفية رقمية في السوق المصرية

الأحد 12/فبراير/2023 - 06:27 م

أعلن QNB الأهلي، ثاني أكبر بنوك القطاع الخاص في مصر وأحد الشركات التابعة لمجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، عن إطلاق منصة (QNB bebasata) الرقمية التي تقدم كافة الخدمات البنكية دون الحاجة لزيارة الفروع أو الإتصال بخدمة العملاء. وتعد هذه المنصة هي الأولى من نوعها في مصر، والتي تأتي استكمالا لجهود البنك المبذولة نحو دعم ملف الشمول المالي والتحول الرقمي، وذلك تماشيًا مع استراتيجية الدولة والبنك المركزي المصري لمواكبة التطورات العالمية في مجال تقديم الخدمات المصرفية.

وتقدم QNB bebasata جميع الخدمات المصرفية عبر مجموعة من القنوات الرقمية المخصصة لعملائها، والتي تم تصميمها خصيصاً لتتماشى مع أحدث التقنيات، وتتميز بسهولة فائقة في الاستخدام، وتضم خدمة الإنترنت البنكي وتطبيق الهاتف المحمول ومركز حلول العملاء 16607 والموقع الإلكتروني https://bebasata.qnbalahli.com/.

كما توفر المنصة باقة متكاملة من المزايا، أبرزها عدم حاجة العميل لزيارة فروع البنك لإتمام أي معاملات بنكية، بالإضافة إلى عدم فرض أي رسوم لفتح الحساب أو مدفوعات سنوية على البطاقات المصرفية أو رسوم تجديد البطاقات وغيرها من الخدمات.

وتوفر المنصة باقة متميزة من الخدمات والحلول المصرفية لعملائها من كافة الفئات لتناسب احتياجاتهم، وذلك بالتركيز على الفئة الشبابية والمرأة، حيث تعتبر التكنولوجيا جزءًا رئيسيًا من أسلوب حياتهم وأنشطتهم اليومية. وتوفر الباقات عوائد تنافسية تعد الأفضل في السوق المصرفية المصرية.

تعليقا على إطلاق المنصة الجديدة، أكد الأستاذ / محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB الأهلي،" أن إطلاق هذه التجربة البنكية الجديدة " QNB bebasata" تأتي ضمن استراتيجية البنك في دعم ملف الشمول المالى والتحول الرقمي تزامنا مع جهود الدولة والبنك المركزي المصري للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد من خلال الاعتماد على أحدث الابتكارات في صناعة المدفوعات والخدمات الرقمية، وذلك لتطوير خدمة متطلبات العملاء بما يواكب كافة التطورات التي تحدث في عالم الصناعة المصرفية والخدمات الجديدة والمبتكرة، والتي تميز البنك كأحد البنوك الرائدة في مجال الخدمات المصرفية الرقمية التي ينفرد بتقديمها في السوق لأكثر من 40 عاما.

وأضاف الأستاذ محمد بدير، أن منصة QNB bebasata تقدم أسهل وأسرع تجربة مصرفية تعمل على جذب عملاء جدد، وترسيخ ثقافة استخدام التكنولوجيا الحديثة وتوظيفها في القطاع المصرفي بما يساهم في تحسين مستوى التجربة المصرفية لآفاق جديدة وغير مسبوقة وإحداث طفرة كبيرة في إثراء الخدمات التي يقدمهاQNB الأهلي، بالإضافة إلى سهولة إتمام جميع الخدمات المصرفية في أي وقت.

وأوضح أن منصة QNB bebasata توفر باقة من المزايا لعملائها، منها: إلغاء كافة رسوم فتح الحساب ورسوم إصدار بطاقات الخصم والائتمان مع تقديم معدلات عائد أعلى على حساب التوفير، ومعدلات عائد تنافسية على الودائع والقروض وإتمام المدفوعات وتحويل الأموال بدون عمولات وبمصروفات مخفضة.