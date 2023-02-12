أوليفييه دوزون يكتب: فى إفريقيا أكثر من 2000 كارثة طبيعية.. ولا يوجد تأمين!

الأحد 12/فبراير/2023 - 05:13 م

القارة السمراء تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عامًا.. وخطر المجاعة يهدد القرن الأفريقى



يذكرنا الزلزال الأخير الذى ضرب تركيا وسوريا بأن الكوارث الطبيعية هى الأكثر تدميرًا فى المناطق الفقيرة التى تعانى من الأزمات والتى تكون غير مستعدة لمثل هذه الكوارث. وتعد أفريقيا مثالا لهذه الأماكن الفقيرة. وشهدت أفريقيا أكثر من ٢٠٠٠ كارثة طبيعية وأكثر من ٤٦٠ مليون ضحية منذ عام ١٩٧٠ وكان نصفهم قد وقع فى السنوات العشر الماضية ودائمًا ما يكون لأزمة المناخ آثار فورية. دائمًا ما تدمر الزلازل سبل العيش، وتؤثر على الأمن الغذائى، وتزيد من تفاقم الصراع على الموارد الضعيفة كما تسبب أيضا الهجرة والهروب من الدولة التى تعرضت للأزمة. وفى الحقيقة، العلاقة بين الصدمات المناخية والتشرد واضحة ومتنامية بشكل كبير.

وفى الحقيقة أيضًا، أدى تفاقم الصدمات المناخية فى منطقة الساحل، على وجه الخصوص، إلى تأجيج موجات الجفاف والفيضانات، وخفض المحاصيل الزراعية، وساهم فى التدهور العام للخدمات العامة فى واحدة من أسوأ أزمات النزوح فى العالم. ترتفع درجات الحرارة فى منطقة الساحل بمعدل أسرع مرة ونصف عن المتوسط العالمى.

على هذا النحو، تضرر أكثر من ٣٢٠٠٠ شخص فى النيجر من الفيضانات فى منطقة ديفا، ونزح أكثر من ١٣٠٠٠ شخص العام الماضى.. فى مالى، تضرر أكثر من ٤١٠٠٠ شخص من الفيضانات فى جميع أنحاء البلاد، مقارنة بأكثر من ١٠٠٠٠ فى عام ٢٠٢١.

وخارج منطقة الساحل، تشهد القارة الأفريقية أسوأ موجة جفاف منذ ٤٠ عامًا ويهدد خطر المجاعة القرن الأفريقى، وهناك أيضا موسم الأعاصير المدمرة فى موزمبيق والفيضانات التاريخية للعام الرابع على التوالى فى جنوب السودان والسودان.

فى جنوب السودان، بعد العام الرابع من الفيضانات والدمار التاريخى، تضرر أكثر من ٩٠٠٠٠٠ شخص بشكل مباشر، وجرفت الفيضانات المنازل والماشية، وأجبرت الآلاف على الفرار وغمرت مساحات شاسعة من الأراضى الزراعية.. وبالمثل، فى جنوب إفريقيا فى أبريل فى عام ٢٠٢٢، أدت الأمطار الغزيرة التى استمرت أسبوعًا إلى فيضانات وانهيارات أرضية مميتة. تم تسجيل معظم الضحايا فى منطقة المدينة الساحلية التى يبلغ عدد سكانها ٣.٩ مليون نسمة فى كوازولو ناتال (KZN)، المطلة على المحيط الهندى.

ولنتذكر أنه فى مارس ٢٠١٩، أثر الإعصار المدارى إيداى على ملاوى وموزمبيق وزيمبابوى، مما تسبب فى أضرار إجمالية تقدر بنحو ٢.٢ مليار دولار أمريكى. مع وصول سرعة الرياح إلى ١٩٥ كم / ساعة، كان إعصار إيداى هو الإعصار الأكثر دمارًا والأكثر تكلفة فى جنوب غرب المحيط الهندى، حيث أودى بحياة أكثر من ١٠٠٠ شخص وأثر على حياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص.

ومع ذلك، فإن العجز من حيث تغطية التأمين ضد الكوارث الطبيعية فى أفريقيا هو عجز هائل. على سبيل المثال، أثناء مرور إعصار إيداى، أشار معهد سويسرى إلى أن التكلفة الإجمالية للأضرار فى موزمبيق وملاوى وزيمبابوى كانت حوالى ٢ مليار دولار أمريكى. لكن ٧٪ فقط مؤمن عليهم. أى ٩٣٪ من الخسائر الاقتصادية لم يتم تغطيتها.

فى حين أن الكوارث الطبيعية تعد مصدر قلق متزايد لأنها تزعج وتضعف اقتصاداتنا، فإنها تقلق أيضًا شركات التأمين الأفريقية بسبب التكلفة التى تمثلها.

فيما يتعلق بالكوارث الطبيعية، فإن خوف جميع العاملين فى قطاع التأمين هو نفسه: هذه مخاطر باهظة الثمن ولا يمكن التنبؤ بها بطبيعتها. لذلك، فإن أخذ الاحتياطات منها ينطوى على مخاطرة كبيرة: لا يمكن معرفة احتمالية وقوع الحدث، أو توقعه أو منعه. وعندما يحدث ذلك، فإنه يتسبب فى أضرار باهظة التكلفة.

سوف يكون مفهومًا أن أفريقيا ليست على دراية كبيرة بسوق التأمين.. وفى الواقع، ٨٠٪ من أقساط التأمين فى أفريقيا جنوب الصحراء تتركز تحديدًا فى جنوب إفريقيا وإذا سيطرت جنوب إفريقيا على القطاع، فمن المفترض أن تتفوق عليها نيجيريا التى تتصدر القائمة، بينما تظهر كينيا وإثيوبيا نموًا فى هذا المجال أيضا.

ويمكن أن تساعد صناعة التأمين فى تطوير وتنفيذ حلول مبتكرة لتحويل المخاطر ذات الصلة للاستجابة لمخاطر الكوارث الطبيعية وفى هذا السياق، فإن جمعية مخاطر أفريقيا، التى تأسست فى عام ٢٠١٢، هى أحد أنظمة تجميع المخاطر السيادية المصممة لتخفيف عبء آثار الكوارث الطبيعية على الميزانيات العامة وبين عامى ٢٠١٤ و٢٠٢٠، جمعت شركة ARC Ltd أكثر من ١٠٠ مليون دولار أمريكى من أقساط التأمين المكتتبة الإجمالية ودفعت أكثر من ٦٥ مليون دولار أمريكى فى شكل مطالبات فى البلدان الأعضاء المتضررة من الجفاف.

استفاد أكثر من ٧٢ مليون شخص من التغطية التأمينية، وبالنسبة لموسم ٢٠٢١/٢٠٢٢، غطى تجمع مخاطر وكالة ARC ١٣ دول: بوركينا فاسو، ساحل العاج، جامبيا، مدغشقر، ملاوى، مالى، موريتانيا، النيجر، السنغال، السودان، توجو، زامبيا وزيمبابوى.



معلومات عن الكاتب

أوليفييه دوزون.. مستشار قانونى للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والبنك الدولى. من أهم مؤلفاته: «القرصنة البحرية اليوم»، و«ماذا لو كانت أوراسيا تمثل الحدود الجديدة؟» و«الهند تواجه مصيرها».. يتناول فى هذا المقال، زاوية مختلفة ضمن ملف لو ديالوج عن الزلزال، إذ ينبهنا إلى كوارث طبيعية من نوع آخر تعانى منها قارتنا الإفريقية

لمطالعة موقع ديالوج.. عبر الرابط التالي:

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