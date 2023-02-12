فحص 2 مليون و711 ألفا و686 سيدة بالبحيرة

الأحد 12/فبراير/2023 - 02:26 م

أشادت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتنامى الوعى لدى السيدات وحرصهن على الإطمئنان على صحتهن وسرعة إستجابتهن للإشتراك مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة المصرية من خلال الكشف المبكر عن الإصابة بسرطان الثدي والتقييم والعلاج من خلال مراكز علاج الأورام المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية ومنها مركز أورام دمنهور، وكذا الكشف المبكر عن مرض السكري وإرتفاع ضغط الدم والسمنة.

وقالت إنه بلغ إجمالي عدد السيدات اللاتي قمن بإجراء الفحوصات منذ إنطلاق المبادرة فى يوليو 2019 وحتى 5 فبراير الجاري 2 مليون و 711 ألف و686 سيدة وآنسة بنطاق المحافظة، كما تم إحاله عدد 54724 لتلقي التقييم والعلاج بمختلف وحدات ومستشفيات المحافظة.

وأكدت نائب المحافظ، تضافر كافة الجهود والتوعية وحث السيدات والآنسات للمشاركة في عمل الفحوصات اللازمة للإطمئنان على صحتهن، ضمن فاعليات المبادرة وتحقيق المستهدف منها على أرض المحافظة.

كما أكد الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة أن المبادرة مستمرة كخدمة أساسية من خدمات وحدات الرعاية الأولية والتى تقدم عدة خدمات منها التوعية الصحية للمواطنات عن الفحص الذاتي للثدى للفئات المستهدفة والإكتشاف المبكر للمصابين بمرض السكر وضغط الدم وقياس الطول والوزن وتحديد مؤشر كتلة الجسم.