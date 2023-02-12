أسعار الذهب اليوم الاحد 12 فبراير 2023

الأحد 12/فبراير/2023 - 09:16 ص

شهدت اسعار الذهب تراجعا، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 12 فبراير 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر الذهب عيار 24 - الأعلى سعرا بين الأعيرة الذهبية نحو 1960 جنيه للشراء، و1949 جنيه للبيع.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 22 نحو 1797 جنيه للشراء و1786 جنيها للبيع.

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 - الأوسع انتشارًا بين الأعيرة نحو 1715 جنيه للشراء و1705 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1470 جنيه للشراء و 1461 جنيه للبيع.

ووصل سعر جرام الذهب اليوم عيار 14 نحو 1143 جنيه للشراء و1137 جنيه للبيع.

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 13.720 جنيه للشراء و 13.640 جنيه للبيع.

وبلغت سعر الاونصة نحو 60,601 جنيه للبيع، مقابل 60,956 جنيه للشراء.

واخيرا بلغ سعر كيلو الذهب نحو 1,948,571 جنيه للبيع، مقابل 1,960,000 جنيه للشراء.