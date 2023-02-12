اسعار الدولار اليوم الأحد 12 فبراير 2023

الأحد 12/فبراير/2023 - 09:00 ص

استقرت اسعار الدولار الامريكي أمام الجنيه المصري، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد، 12 فبراير 2023، وذلك علي مستوي البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل سعر الدولار في بنكي الأهلي المصرى ومصر سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.35 جنيها للشراء و 30.45 جنيها للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار أمام الجنيه نحو 30.45 جنها للشراء و 30.55 جنيها للبيع في بنوك " فيصل الاسلامي، قطر الوطني الأهلي QNB، الأهلي المتحد، HSBC، الاسكندرية، التجاري الدولي CIB، المصرف العربي الدولي، الإمارات دبي الوطني، المشرق، أبوظبي التجاري، المصري لتنمية الصادرات، الكويت الوطني، المصرف المتحد، المشرق، الاستثمار العربي، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول، قناة السويس، بلوم، ميد بنك".

وصل أعلي سعر دولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مسجلا 30.5 جنيها للشراء و 30.55 جنيها للبيع.

وسجل أقل سعر دولار في البنوك نحو 29.69 جنيها للشراء و 29.79 جنيها للبيع في بنك التنمية الصناعية.

