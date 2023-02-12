مؤسسة فاروق حسني للثقافة تعلن موعد حفل توزيع جوائز الفنون وإقامة المعرض الجماعي لشباب الفنانين

الأحد 12/فبراير/2023 - 08:43 ص

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون عن إقامة حفل توزيع جوائز الفنون الدورة الرابعة لعام ٢٠٢٣ في أفرع ( التصوير - النحت - العمارة -النقد الفني التشكيلي - التصوير الفوتوغرافي ) وإفتتاح المعرض الجماعي للشباب وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة يوم الثلاثاء الموافق ٧ مارس ٢٠٢٣ الساعة ٦ السادسة مساءًا في مركز الجزيرة للفنون بالزمالك.

حيث إنتهت جميع لجان التحكيم من الإطلاع والتصويت على الأعمال الفنية والمشاريع المعمارية والأبحاث النقدية المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة الرابعة.

وقد تقدم لهذه الدورة ١٨٥٠ عملًا فنيًا ومعماريًا وبحثًا نقديًا من ١٠٥٦ فنانًا ومعماريًا وناقدًا فنيًا من جميع محافظات مصر وتصل قيمة الجوائز الي نصف مليون جنيه مصري.

وأعلنت المؤسسة يوم الخميس الماضي عن القوائم النهائية للأسماء المؤهلة للمعرض الجماعي والمرشحة لجوائز الفنون الدورة الرابعة لعام ٢٠٢٣.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10