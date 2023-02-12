بالفيديو.. سقوط أنقاض على فرق الإنقاذ بزلزال تركيا

الأحد 12/فبراير/2023 - 03:57 ص

عرضت فضائية "TEN"، اليوم السبت، تقريرًا مصورًا يرصد تفاصيل سقوط أنقاض على بعض فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث في آثار زلزال تركيا.

20 مليون متضرر من الزلزال

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن عدد المتضررين من الزلزال في تركيا قد يصل إلى 20 مليونا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأعلنت إدارة الكوارث التركية، ارتفاع حصيلة الوفيات بسبب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا إلى 20665 قتيلا ونحو 63000 جريح.

ووقع زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوبي تركيا في ساعة مبكرة من صباح الإثنين وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا والأردن والعراق ومصر، مما أدى إلى انهيار مباني وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وأوضح المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش.



في سياق متصل، أوقفت منظمتنا ألمانيتان أعمال الإنقاذ في منطقة الزلزال في تركيا بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، بحسب إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله".

