تعرف على سر البناء الصامد أمام زلزال تركيا

الأحد 12/فبراير/2023 - 06:32 ص

نشر إعلامي سعودي على برنامج تويتر صورة يظهر فيها بناء بدا أنه لم يتأثر بالزلزال في منطقة كهرمان مرعش التركية التي تعرضت لدمار كبير جراء الزلزال، مما أثار جدلًا واسعًا وحيرة الكثيرين.

وقال الإعلامي إياد الحمود عبر حسابه في "تويتر" إن البناء هو "مبنى المهندسين المدنيين"، مشيرا إلى أنه "من بين المباني القليلة التي صمدت في الزلزال" في مدينة كهرمان مرعش التركية.

صورة للمبنى الذي لم يتأثر بالزلزال

وقال «الحمود» إن السر وراء ذلك يعود إلى أن المهندسين قاموا بإشادة المبنى "وفق أعلى المعايير الهندسية ومن بينها معايير مقاومة الزلازل"، ولذلك فقد "بقي مكانه وكأن شيئًا لم يحدث، حتى الزجاج لم ينكسر"، حسب الحمود.

وقد انتشرت الصورة التي نشرها الحمود مع التعليق الذي أرفقه معها، ومعظم الذين أعادوا النشر أشاروا إلى أن التزام المعايير الهندسية كان يمكن أن يجنب المنطقة كثيرا من المآسي التي نجمت عن الزلزال.

إلا أن البعض وصفوا تلك المعلومات بأنها غير دقيقة، وبأن الصورة المنشورة تحوي أيضا مباني أخرى غير ذاك البناء لم تتعرض للأذى مثله.