ads
الأحد 12 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

دراسة: زلزال تركيا وسوريا أحدث تشققات أرضية على مساحة 35 ألف كم مربع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

سجل العلماء تغيرات في الطبقة الصلبة للقشرة الأرضية على مساحة 35 ألف كيلومتر مربع، بعد الزلزال الذي ضرب جنوب شرق تركيا وشمال سوريا في 6 فبراير.

وتعد نتائج هذه الدراسة تحليلات أولية عبر تقنية قياس التداخل التفاضلي بالرادار ذي الفتحة الاصطناعية  (DInSAR)، وأجراها معهد الاستشعار الكهرومغناطيسي للبيئة، التابع للمجلس القومي الإيطالي للبحوث (IREA-CNR)، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

يشار إلى أن الدراسة المذكورة تمت على أساس صور رادار تم جمعها بواسطة القمر الصناعي Copernicus Sentinel-1A، وبرنامج مراقبة الأرض الذي تديره وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) والمفوضية الأوروبية.

زلزال تركيا وسوريا تشققات أرضية تصدعات أرضية كالة الفضاء الأوروبية القشرة الأرضية