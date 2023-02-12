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الأحد 12 فبراير 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

علماء: العثور على بقايا أضخم بطريق في نيوزيلندا

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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وجد علماء من غرينتش (الولايات المتحدة الأمريكية) في شاطئ نيوزيلندا على بقايا أضخم بطريق عاش على الأرض قبل ملايين السنين.

وتشير مجلة Journal of Paleontology، إلى أن هذا البطريق الضخم عاش في وقت ما على كوكب الأرض وهو أضخم بطريق يكتشفه العلماء حتى الآن، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

بقايا بطريق ضخم

ووفقا للباحثين "أظهرت الاكتشافات الأحفورية الحديثة في نيوزيلندا تنوعا مذهلا في مجموعة طيور البطريق. وينسب البطريق الجديد إلى أضخم أنواع البطريق إطلاقا Kumimanu fordycein، والذي عاش على الأرض في زمن ما ".

صورة تعبيرية

ووفقا لتقديرات العلماء الأولية، يبلغ وزن هذا البطريق الضخم 154 كيلوغراما وعاش على الأرض قبل 50 مليون عام. وبالطبع لم يتمكن هذا البطريق كنسله من الطيران. ولكن وفقا للعلماء كان يمكنه الغوص أفضل ويحافظ فترة أطول على درجة حرارة جسمه في البرد القارس.

بقايا بطريق ضخم البطريق الضخم أضخم بطريق العثور على أضخم بطريق