بمواصفات مميزة| خبراء يطورون سفن الإمداد البحري في روسيا

الأحد 12/فبراير/2023 - 01:29 ص

يعمل الخبراء في روسيا على تطوير جيل جديد من سفن الإمداد البحري لتلائم التطورات الجديدة.

وذكر مصنع "زفيزدا" الروسي لبناء السفن" في بيان صادر عن الخدمة الصحفية أنه "بدء مصنعنا بإجراءات شراء معدات لثلاث سفن إمداد بحري جديدة يتم تطويرها في إطار المشروع 22430، وأعلن حوض بناء السفن التابع للمصنع عن مناقصة للحصول على منظومات الطاقة الكهربائية لتلك السفن"، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

سفن الإمداد البحري

وتبعا للبيان فإن الكلفة الأولية لشراء المعدات للسفن المذكورة بلغت 2.77 مليار روبل، وسيتم قبول الطلبات للمناقصة الخاصة بتوريد هذه المعدات حتى 20 فبراير الجاري، وسيعلن عن نتائج المناقصة في 4 أبريل المقبل.

وتعمل روسيا في إطار المشروع "22430" على تطوير سفن جديدة للإمداد البحري لها القدرة على الحركة في المياه المغطاة بالجليد، ويمكن لهذه السفن نقل المعدات والمؤن لمنشآت النفط والغاز البحرية، والمساعدة في عمليات الإنقاذ، وعمليات قطر السفن والمنصات البحرية في الحالات الطارئة، والمساعدة في عمليات تنظيف المخلفات النفطية في حال تسربها إلى البحار أو المحيطات.

ويبلغ طول كل سفينة من السفن المذكورة 79.9 م، وعرضها 16.8 م، ويمكنها نقل طاقم مكون من 15 شخصا، إضافة إلى 32 خبير وتقني، وجهّزت بأماكن لاستيعاب 80 شخصا إضافيا لنقلهم في حالات الطوارئ.