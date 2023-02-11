«الأفكار الشيطانية.. أوروبا فى مواجهة التنظيم الدولي للإخوان» كتاب جديد لـ«عبدالرحيم على» بالفرنسية

السبت 11/فبراير/2023 - 06:50 م

صدر، اليوم السبت، باللغة الفرنسية، كتاب «الأفكار الشيطانية.. أوروبا في مواجهة التنظيم الدولى للإخوان» للكاتب الصحفى عبدالرحيم على، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، ورئيس مجلسى إدارة وتحرير مؤسسة البوابة نيوز، عن دار نشر «لارماتان» الأشهر بفرنسا.

الكتاب الذى قام بترجمته أسامة خليل يقع فى ١٥٠ صفحة من القطع الكبير ويضم سبعة فصول يحلل فيها الكاتب أفكار مؤسس الجماعة حسن البنا ومفتيها سيد قطب وكبار مفكريها حول قضايا الديمقراطية والمرأة والفن والموقف من غير المسلمين واستخدام العنف في العمل السياسى.. ومن المقرر تنظيم ندوة عن الكتاب وحفل توقيع فى معرض باريس للكتاب في مارس المقبل.

جدير بالذكر أن دار «لارماتان» نشرت للكاتب الصحفي عبدالرحيم علي كتابين من قبل، الأول بعنوان: «دولة الإخوان.. دراسة في النشأة والحركة والانتشار».. والثاني بعنوان: «داعش.. إعادة توزيع الخرائط في منطقة مضطربة».

وتمثل دار «لارماتان»، إحدى أهم دور النشر الفرنسية، فإلى جانب إمتلاكها عشرات المكتبات فى باريس والعديد من المدن الفرنسية، فإن الدار لها عدد من الفروع فى أمريكا ودول أوروبا وشمال وشرق أفريقيا.