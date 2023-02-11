رفض يبقي 100 جنيه.. مقتل جزار على يد زبون طعنا بالسكين في كرداسة

السبت 11/فبراير/2023 - 05:37 م

لقي جزار مصرعه علي يد أحد زبائنه طعنا بالسكين بسبب رفضه أن يبقي 100 جنيه من حساب اللحمة بكرداسة .

تلقى قسم شرطة كرداسة إخطارا من احدي المستشفيات بدائرة قسم الشرطة يفيد بوصول جزارا مصاب بطعن نافذ في الصدر ووفاته أثناء إسعافه وبالانتقال تبين العثور علي جثة شخص يدعي سيد سعيد 30 سنة جزار وبالفحص تبين أنه يرتدي ملابسه الداخلية والخارجية كما تبين إصابته بطعنة نافذة في الصدر .



وكشفت التحريات بأن للمجني عليه يعمل جزارا وأثناء قيامه ببيع لحوم لأحد زبائنه فوجئ بأن المتهم يعطيه الحساب وطلب منه أن يبقي مبلغ 100 جنيه، وسوف يدفعهم له في المرة المقبلة ولكن المجني عليه رفض وحاول أخذ اللحمه منه إلا أن المتهم رفض وحدثت بينهما مشادة كلامية تطورت بمشاحرة قام خلالها المتهم من تسديد طعنه نافذه للمجني عليه.

وتم ضبط المتهم واعترف بارتكاب الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة.