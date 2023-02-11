صور.. رفع تجمعات مياه الأمطار من شوارع القليوبية

السبت 11/فبراير/2023 - 04:57 م

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية، برئاسة المهندس مصطفى مجاهد ، حالة الطوارئ لمواجهة الطقس السيئ الذي شهدته المحافظة بداية من عصر اليوم السبت.



وانتشرت معدات الشركة بمناطق تجمع مياه الأمطار والطرق الرئيسية والميادين وطريق "القاهرة - اسكندرية" الزراعي، وطريق "بنها - المنصورة"، وطريق "شبرا - بنها" الحر، والأنفاق، مع استمرار موجة انخفاض درجة الحرارة وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار تساقط الأمطار.





وقال رئيس شركة المياه في بيان اليوم، أنه يجري التعامل مع تجمعات مياه الأمطار بمدن كفر شكر وبنها وطوخ بمعدات الشركة المنتشرة بالطرق السريعة والميادين.



وتابع مجاهد أعمال رفع تجمعات المياه ووجه باستمرار رفع درجة الاستعداد وضرورة تواجد وتمركز المعدات وفرق الطوارئ بمناطق تجمع مياه الأمطار، وضرورة التنسيق الكامل مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة والإدارة العامة لمرور القليوبية لتيسير حركة المرور بكافة مدن المحافظة.





كما تابعت الشركة جاهزية المحطات وطلمبات الروافع وشبكات تصريف مياه الأمطار وصلاحية المولدات الكهربائية وتوافر المواد البترولية اللازمة لتشغيل المولدات وخطة الانتشار المعدة، والتأكد من عملها بكامل طاقتها، بالإضافة الى تنفيذ الصيانة الدورية والوقائية لجميع المعدات المستخدمة في مجابهة الأمطار.





وتم إجراء أعمال الصيانة والتطهير بمحطات الرفع الرئيسية والفرعية لاستقبال مياه الأمطار وتنفيذ خطة تطهير بالوعات صرف الأمطار وشبكات الصرف الصحي قبل بداية فصل الشتاء، كما أجرت الشركة مناورات التعامل مع مياه الأمطار بعدد من أنفاق المحافظة والميادين.

أمطار بالقليوبية

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