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السبت 11 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم السبت 11فبراير 2023

ذهب
ذهب
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استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 11 فبراير 2023 في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية المختلفة.
وسجل سعر الذهب من عيار 24 نحو 1960 جنيها للبيع و 1971 جنيها للشراء، فيما  بلغ سعر عيار 21 نحو 1715 جنيها للبيع و 1725 جنيها للشراء

وسجل سعر عيار 18 نحو 1470 جنيها للبيع و 1479 جنيها للشراء، ووصل سعر عيار 14 نحو 1143 جنيها للبيع و 1150 جنيها للشراء.

وبلغت  أونصة الذهب نحو 60.95 ألف جنيه للبيع و 61.311 جنيها للشراء، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 13.72 ألف جنيها للبيع و 13.8 ألف جنيها للشراء

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.96 مليون جنيها للبيع و 1.971 مليون جنيه للشراء.

استقرار أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم في مصر سعر الجنيه