أسعار الذهب اليوم السبت 11فبراير 2023

السبت 11/فبراير/2023 - 08:58 ص

استقرت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم السبت 11 فبراير 2023 في محلات الصاغة بمختلف الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر الذهب من عيار 24 نحو 1960 جنيها للبيع و 1971 جنيها للشراء، فيما بلغ سعر عيار 21 نحو 1715 جنيها للبيع و 1725 جنيها للشراء

وسجل سعر عيار 18 نحو 1470 جنيها للبيع و 1479 جنيها للشراء، ووصل سعر عيار 14 نحو 1143 جنيها للبيع و 1150 جنيها للشراء.

وبلغت أونصة الذهب نحو 60.95 ألف جنيه للبيع و 61.311 جنيها للشراء، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 13.72 ألف جنيها للبيع و 13.8 ألف جنيها للشراء

وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.96 مليون جنيها للبيع و 1.971 مليون جنيه للشراء.