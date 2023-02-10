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السبت 11 فبراير 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بشير الديك: أحمد زكي كان مرشحا لبطولة فيلم الحريف

الكاتب والسيناريست
الكاتب والسيناريست بشير الديك
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قال الكاتب والسيناريست بشير الديك، إن فكرة فيلم ضد الحكومة مأخوذة من مقالات نشرت بجريدة الأخبار للكاتب الصحفي وجيه أبو ذكري عن محامي التعويضات.

وأضاف الديك خلال حواره مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامج "بالخط العريض"، عبر فضائية الحياة، مساء الجمعة: لم أكن خائفًا من جرأة فيلم ضد الحكومة، وأحمد زكي وسعاد حسني شخصيتان قريبتان

وتابع : فكرنا في أحمد زكي لبطولة فيلم الحريف ولكنه اختلف مع محمد خان، وفوجئت بموافقة عادل أمام على القيام بالبطولة لاهتمامه بالأفلام التجارية في هذه الفترة، مشيرًا إلى أن الفنان عادل إمام لم يتدخل في سيناريو الفيلم.

وأوضح السيناريست بشير الديك، أنه تعرف على المخرج محمد خان من خلال الفنان نور الشريف، مشيرًا إلى وجود تشابه مع محمد خان في الرؤية البصرية.

وأشار إلى أن انتصار العدل في النهاية وراء المحاكمات الكثيرة في أفلامي كما أن فكرة فيلم ليلة ساخنة جائت من سيناريو لرفيق الصبان.

 

الأفلام السيناريست الفنان نور الشريف المخرج محمد خان