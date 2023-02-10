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الجمعة 10 فبراير 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا

الزمالك ضد بلوزداد
الزمالك ضد بلوزداد
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يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، المباراة ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ضمن منافسات المجموعة الرابعة والتي تضم إلى جانب الفريقين كل من الترجي التونسي والهلال السوداني.

بث مباشر مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا ينتظره جمهور القلعة البيضاء في مصر بحثا عن لقب قاري غاب منذ سنوات من أجل العودة لحصد الألقاب القارية.

موعد مشاهدة البث المباشر لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد

وتبدأ المباراة في تمام الساعة السادسة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة وتذاع بث مباشر عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس، ويتطلع الزمالك للخروج اليوم من مباراة شباب بلوزداد بفوز يطمئن جماهيره على بداية مشوار الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا وكذلك الخروج من حالة الفريق السيئة محليا بعد سلسلة هزائم الدوري المصري وهو ما يهدد حفاظ الزمالك على بطولة الدوري التي حصد لقبها الموسمين الماضيين. 

مشاهدة مباراة الزمالك وشباب بلوزداد بث مباشر 

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