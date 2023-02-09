ارتفاع أسعار الدولار مساء اليوم الخميس 9 فبراير في البنوك

الخميس 09/فبراير/2023 - 04:42 م

ارتفعت أسعار الدولار مساء تعاملات اليوم، الخميس 9 فبراير 2023، بالبنوك المصرية ، بأكثر من 10 قروش وسجل أعلى سعر له فى مصرف أبوظبي الإسلامي عند مستوى 30.5 جنيهًا للشراء، و30.42 جنيهًا للبيع.

وسجل أقل سعر للدولار نهاية تعاملات، اليوم الخميس، في بنك التنمية الصناعية عند مستوى 29.69 جنيهًا للشراء، و29.79 جنيهًا للبيع.

البنك المركزي المصري:

30.45 جنيه للشراء، 30.55 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري:

30.35 جنيه للشراء، 30.45 جنيه للبيع.

بنك مصر:

29.22 جنيه للشراء، 30.32 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية:

30.32 جنيه للشراء، 30.42 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي:

29.32 جنيه للشراء، 29.42 جنيه للبيع.

مصرف أبو ظبي الإسلامي:

30.37 جنيه للشراء، 30.42 جنيه للبيع.

بنك فيصل الإسلامي:

30.32 جنيه للشراء، 30.42 جنيه للبيع.

بنك QNB الأهلي:

30.32 جنيه للشراء، 30.42 جنيه للبيع.

بنك الكويت الوطني:

30.32 جنيه للشراء، 30.42 جنيه للبيع.

البنك المصري لتنمية الصادرات:

30.32 جنيه للشراء، 30.42 جنيه للبيع.