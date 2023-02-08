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الأربعاء 08 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

رئيس الوزراء: طرح بنوك القاهرة والمصرف المتحد والعربي الأفريقي في البورصة خلال 2023

رئيس مجلس الوزراء
رئيس مجلس الوزراء
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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنه سيتم طرح بعض الشركات الحكومية في البورصة المصرية خلال العام الحالي 2023، والتي تعمل في عدة قطاعات منها، البترول والبنوك والتأمين.

وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، أنه سيتم الانتهاء من 25% من الطروحات بحلول يونيو 2023، لأن الطرح يستهلك مدد زمنية طويلة.

وأوضح أنه سيتم طرح بنوك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الإفريقي في البورصة أو على مستثمر استراتيجي.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الطروحات تشمل شركات في 7 قطاعات، كما سيتم طرح شركتا صافي ووطنية في البورصة.

في أواخر يناير 2023، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن المجلس سيعلن خطة طرح كل الشركات المقرر طرحها في البورصة بأسمائها على مدار عام 2023.

وكان رئيس مجلس الوزراء، أوضح في تصريحات من العاصمة الإدارية الجديدة، بأنه ناقش خلال الفترة الماضية تنشيط البورصة المصرية، مؤكدا وقتها أنه وفي أقل من أسبوعين سوف يتم الإعلان عن خطة طرح الشركات الحكومية في البورصة.

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