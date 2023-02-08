الأسباب المساهمة في ارتفاع اليورو مع بداية 2023 والمتوقع لبقية العام

الأربعاء 08/فبراير/2023 - 06:34 م

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 تسببت الحرب في أوكرانيا ورفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة وأزمة الغاز في انخفاض اليورو إلى ما دون التكافؤ مع الدولار في الصيف، حيث وصل اليورو لأدنى مستوى له خلال عقدين عند 0.954 في نهاية الربع الثالث، ومع ذلك، ساعدت بداية الشتاء المعتدلة أكثر من المتوقع والموقف المتشدد للبنك المركزي الأوروبي العملة الموحدة على تعويض جزء من خسائرها في الربع الأخير من العام، ومع بداية عام 2023 ارتفع اليورو عاليًا ليقفز فوق مستوى التعادل بقوة مسجلًا أعلى مستوياته في تسعة أشهر مدفوعًا بالتكهنات المتزايدة باستمرار البنك المركزي الأوروبي في موقفه المتشدد.

وعلى الرغم من ذلك لا يزال المستثمرون يركزون في الغالب على قدرة البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة في خضم الركود والضغوط التضخمية المستمرة المرتبطة بأزمة الطاقة المطولة في أوروبا.

اعتبارًا من الربع الثاني من عام 2023 فصاعدًا، قد تكون هناك تهديدات متزايدة لتوقعات النمو في أوروبا بالإضافة إلى الآثار الموسمية السلبية، في نهاية فصل الشتاء سوف تسرع الدول الأوروبية لإعادة ملء مخزوناتها من الغاز المستنفد مما قد يضر بسعر صرف اليورو.

يتضمن السيناريو الأفضل لليورو تجنب الركود واحتياطيات الغاز أعلى من المتوقع وسط شتاء معتدل وزيادة الطلب الخارجي مع إعادة فتح الصين، ولكن في أسوأ السيناريوهات يهدد الشتاء القاسي قدرة احتياطيات الغاز على الصمود وتثير احتمالية حدوث ركود الشكوك في موقف البنك المركزي الأوروبي المتشدد.

كما أن ارتفاع العوائد وفروق الأسعار في سوق السندات السيادية في منطقة اليورو أمر يستحق المراقبة أيضًا، حيث قد تعاود مخاطر الملاءة المالية للدول المحيطية مثل إيطاليا واليونان الظهور وسط ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع النمو.

كيف كان أداء اليورو في عام 2022؟

بدأ الضعف التدريجي لسعر اليورو في سوق تداول العملات فعليًا في صيف عام 2021 عندما كان البنك الاحتياطي الفيدرالي أول بنك مركزي يلمح إلى أن تطبيع السياسة النقدية يقترب ثم امتد إلى عام 2022.

تحققت توقعات البنك الاحتياطي الفيدرالي المتشدد في الربع الأول من عام 2022، عندما بدأ الاحتياطي الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة في مارس بينما كان البنك المركزي الأوروبي لا يزال في منتصف سياسته التحفيزية للغاية، ولكن مع الحرب في أوكرانيا تضررت توقعات منطقة اليورو بشكل كبير، مما أدى إلى تفاقم أزمة الطاقة التي اندلعت بالفعل في الشتاء السابق.

واجه اليورو واحدة من أكثر الفترات تحديًا منذ إنشائه، نتيجة للارتفاع الشديد في أسعار الفائدة الأمريكية وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، حيث وصل مؤشر غاز TTF الهولندي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 350 يورو / ميجاوات ساعة في أغسطس.

ولكن التضخم المكون من رقمين والذي حطم الرقم القياسي في منطقة اليورو دفع البنك المركزي الأوروبي إلى اتخاذ مواقف متشددة بشكل متزايد، ورفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس مرتين على التوالي في سبتمبر وأكتوبر.

بعد انخفاضه إلى أدنى مستوى في 20 عامًا عند 0.954 مقابل الدولار، شهد اليورو أخيرًا بعض شعاع الأمل في أكتوبر، كان هذا بسبب تسعير السوق في زيادات الاحتياطي الفيدرالي المنخفضة في عام 2023 وأيضًا إلى بداية الشتاء المعتدلة من المتوقع والتي أبقت مخزونات الغاز في أوروبا مرتفعة.

وفي شهر ديسمبر أجرت رئيسة البنك المركزي الأوروبي "كريستين لاغارد" أحد أكثر المؤتمرات الصحفية تشددًا في تاريخ البنك المركزي الأوروبي، على الرغم من خفض زيادة سعر الفائدة من 75 إلى 50 نقطة أساس، حيث أشار البنك المركزي الأوروبي إلى أنه ينوي الاستمرار في رفع أسعار الفائدة بشكل حاد وسريع في عام 2023 مما أدى إلى إزاحة السوق الذي كان يتوقع نتائج أكثر تشاؤمًا.

البنك المركزي الأوروبي متشدد خلال 2023 على الرغم من الركود التضخمي

بعد ارتفاعين متتاليين بمقدار 75 نقطة أساس رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر 2022 كما كان متوقعًا، كما أعلن أيضًا عن خطط للتشديد الكمي في عام 2023 مما يستلزم انخفاضًا شهريًا قدره 15 مليار يورو في محفظة برنامج شراء الأصول (APP) بدءًا من مارس 2023.

بلغ معدل التضخم في منطقة اليورو 10.0% على أساس سنوي في نوفمبر وهو أقل بقليل من أعلى مستوياته على الإطلاق عند 10.6% التي سجلها في أكتوبر، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض أسعار الطاقة.

يتوقع البنك المركزي الأوروبي أن ينخفض اقتصاد منطقة اليورو في الربع الرابع من عام 2022 وربما في الربع الأول من عام 2023، وذلك مع ضعف النشاط الاقتصادي العالمي وتشديد شروط التمويل، ومع ذلك، من المتوقع أن يكون الركود خفيفًا وقصيرًا، بشكل عام، على الرغم من تقييم البنك المركزي الأوروبي بأن التضخم المصحوب بالركود سيكون السيناريو الاقتصادي الأكثر ترجيحًا في عام 2023، فإن التهديدات التضخمية تُعطى الآن أولوية أعلى بين أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي من النمو.

قد يعني هذا بشكل أساسي أن البنك المركزي الأوروبي يمكن أن يحافظ على موقفه المتشدد لفترة أطول ويرفع أسعار الفائدة بشكل كبير حتى في مواجهة تباطؤ النمو أو الركود.

كان السوق يتجاهل البنك المركزي الأوروبي الأقل عدوانية بشكل ملحوظ مما كان عليه بالفعل قبل اجتماع ديسمبر، والذي قد ينتج عنه إعادة تسعير قصيرة الأجل لتوقعات أسعار الفائدة للمستثمرين، يتوقع السوق أن ترتفع أسعار الفائدة الأوروبية إلى حوالي 3% خلال الاجتماع القادم في 2 فبراير 2023، مع زيادة بمقدار 50 نقطة أساس.

المحفزات الصعودية لليورو لعام 2023

يمكن أن تساهم العوامل التالية في سيناريو صعودي لليورو في عام 2023:

1.فترة تشديد أطول للبنك المركزي الأوروبي

يعتبر البنك المركزي الأوروبي المتشدد لفترة أطول عاملًا واضحًا من شأنه أن يقوي اليورو.

2.تخفيف مخاوف إمدادات الطاقة

إذا كان الشتاء أكثر دفئًا مما كان متوقعًا، فقد تتمكن أوروبا من التعامل مع مخزونات الغاز الحالية، قد يؤدي فتح قنوات إضافية لإمداد الغاز بخلاف روسيا إلى تقليل المخاوف من نقص الغاز الطبيعي في أوروبا وارتفاع الأسعار.

3.إعادة فتح أبواب الصين بعد عمليات إغلاق كوفيد 19

إعادة فتح الصين بعد إغلاق كوفيد 19 من شأنه أن يزيد الطلب على الصادرات الأوروبية من المنتجات والخدمات، قد يكون إطلاق العنان للمدخرات الهائلة المكبوتة التي جمعها المستهلكون الصينيون على مدى السنوات الماضية مع رفع القيود، مما يؤدي إلى موجة من النمو الدوري ليس فقط في العالم ولكن أيضًا في أوروبا.

4.ركود اقتصادي ضحل أو معدوم

نظرًا لأن توقعات السوق سلبية إلى حد ما بشأن الأداء الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام 2023، فإن تجنب الركود أو الدخول في ركود خفيف جدًا وقصير الأجل سيفتح ديناميكيات مواتية للعملة الموحدة.

5.انخفاض الدولار على نطاق واسع

قد تعتمد قوة اليورو أيضًا على المتغيرات العالمية مثل ضعف الدولار بسبب الانخفاض التدريجي في التضخم الأمريكي وتحسن الآفاق الاقتصادية العالمية وابطاء الاحتياطي الفيدرالي لوتيرة رفع سعر الفائدة، ومع ذلك، فإن هذه النتائج في تناقض حاد فيما يتعلق بما توقعه البنك الاحتياطي الفيدرالي في "مخطط النقطة" في ديسمبر 2022.

إذا تحققت هذه الأحداث الصعودية فقد يتمكن اليورو من الوصول إلى 1.10-1.12 خلال 2023.