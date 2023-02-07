التنمية المحلية: استمرار جهود المحافظات لرفع تجمعات مياه الأمطار

الثلاثاء 07/فبراير/2023 - 07:18 م

أكد تقرير غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، إلى استمرار محافظات مطروح، البحيرة، كفرالشيخ، الغربية، الدقهلية، بورسعيد، ودمياط، فى رفع تجمعات مياه الأمطار التى تعرضت لها نتيجة موجة الطقس السيئ.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، على استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات المعرضة لسقوط أمطار وفقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية، وعلى رأسها شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وإدارات المرور والحماية المدنية.

وأشار التقرير الذى عُرض على اللواء هشام آمنة، إلى سقوط أمطار متوسطة مؤخرا على معظم مدن دمياط والغربية والدقهلية، فيما سقطت أمطار خفيفة على بعض أحياء محافظة القاهرة (المرج، النزهة، مصر الجديدة، بولاق، الأزبكية، وجميع أحياء المنطقة الجنوبية).

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية ميدانية فى الشوارع على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة تجنبًا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع.

وأضاف اللواء آمنة أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، وتقوم الغرفة بالتنسيق مع غرفتى عمليات المحافظات ومجلس الوزراء لتذليل أى معوقات.