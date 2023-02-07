ارتفاع عدد ضحايا الزلزال في سوريا لـ 1970 قتيلا ونحو 2000 مصاب

الثلاثاء 07/فبراير/2023 - 06:11 م

أعلن المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذى ضرب سوريا فجر الإثنين، إلى 1970 قتيلا فى عموم المناطق التى ضربتها الهزة الأرضية، إضافة لإصابة نحو 2000 شخص على الأقل، وتضرر 72 مدينة وبلدة وقرية وسط وشمال غرب وغرب البلاد.

من ناحية أخرى، حذر الدفاع المدنى السورى، اليوم الثلاثاء، من ارتفاع منسوب مياه نهر العاصى غربى إدلب، داعيا السكان فى مدينة جسر الشغور ودركوش توخى الحيطة والحذر والابتعاد عن مجرى النهر، وذلك بعد الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا فجر الإثنين.

وقال الدفاع السوري فى بيان نشره على صفحته الرسمية بموقع تويتر: "إذا بقى منسوب النهر يرتفع قد يؤدى لدخول المياه للمنازل على جانبيه".