وزير الإنتاج الحربي: مصر وفرت بنية تحتية مستدامة تساهم في عقد شراكات استثمارية

الإثنين 06/فبراير/2023 - 11:58 ص

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي فلورين ماريان سباتارو وزير الاقتصاد بدولة رومانيا، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك، وجاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

واكد على علاقات التعاون الممتدة بين البلدين والتي يتم السعي إلى تعزيزها خلال الفترة المقبلة من خلال فتح آفاق جديدة للتشارك والتكامل بين الجانبين وهو ما ينعكس جلياً في استقبال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أمس، نيكولاي تشويكا رئيس وزراء جمهورية رومانيا بحضور فلورين ماريان سباتارو وزير الاقتصاد الروماني

وتم اجراء مباحثات موسعة ركزت على سبل توطيد العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لافتاً إلى أن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة نظراً لكونها تعد الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء روماني لمصر خلال أكثر من عشرين عاماً.

وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يأتي بهدف مناقشة سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات في العديد من المجالات الصناعية، مؤكدًا انفتاح الوزارة على التعاون وتحقيق التكامل بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الرومانية بما تمتلكه كل جهة من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية متطورة، داعياً الشركات الرومانية لتشكيل فرق فنية لزيارة الشركات والوحدات التابعة للإطلاع على الإمكانيات المتوفرة بها على أرض الواقع وتحديد أوجه التعاون المقترحة بين الجانبين في مجالات التصنيع المختلفة، كما حرص من جهة أخرى على دعوة الشركات الرومانية للمشاركة في معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2023" المخطط إقامته نهاية 2023، مشدداً على أن مصر قامت خلال السنوات الأخيرة بتوفير بنية تحتية مستدامة تلبي احتياجات المواطنين وتساهم في تمهيد الطريق لعقد شراكات استثمارية أكثر، فضلاً عن السعي المستمر لتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع وزيادة المكون المحلي والإتجاه نحو التحول الرقمي وتطبيق مباديء وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

من جانبه، أشاد فلورين ماريان سباتارو وزير الاقتصاد بدولة رومانيا بإمكانيات وخبرات شركات ووحدات الإنتاج الحربي، وأشار "سباتارو" إلى حرص الجانب الروماني على إحراز تقدم في العلاقات المشتركة مع الجانب المصري في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، مؤكداً على ضرورة دفع آفاق التعاون في مختلف مجالات التصنيع بين الشركات الرومانية والشركات المصرية وعلى رأسها تلك التابعة لوزارة الإنتاج الحربي؛ خاصةً أن مصر تتميز بموقع جغرافي إستراتيجي يجعلها بوابة للسوق العربية والأفريقية كما تعتبر رومانيا بوابة لمصر لدخول أوروبا حيث تعد رومانيا أكبر دولة في جنوب شرق أوروبا ما يجعلها محوراً لنفاذ المنتجات المصرية للسوق الأوروبية، لافتاً إلى أهمية تضافر الجهود (الرومانية - المصرية) لمواجهة تبعات الأزمة (الروسية - الأوكرانية) على الاقتصاد العالمي وتداعياتها على تأمين سلاسل الإنتاج والإمداد، مؤكداً أن بلاده بدأت العمل على تعزيز البنية التحتية اللوجستية لتصبح أكثر استدامة.