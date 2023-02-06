أسعار الذهب اليوم الاثنين 6 فبراير 2023

الإثنين 06/فبراير/2023 - 10:23 ص

شهدت أسعار الذهب استقرارا في بداية التعاملات المحلية اليوم الاثنين 6 فبراير 2023، مع استقرار سعر المعدن النفيس عالميا وصعود سعر الدولار عالميا أمام العملات الرئيسية.

سعر الذهب عيار 21 في مصر بمحلات الصاغة

سجل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين 1710 جنيها

سعر الذهب عيار 24 بمحلات الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الاثنين 1960 جنيها

سعر الذهب عيار 18 في مصر بمحلات الصاغة

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الاثنين 1470 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر بمحلات الصاغة

سجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الاثنين 13720 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 2.6% خلال تعاملات الأسبوع الماضي ، بينما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 3.3%، بفعل صعود الدولار، وارتفاع عائد السندات الأمريكية، بعد صدور بيانات التوظيف الأمريكية الإيجابية للغاية عن شهر يناير، والتي عززت من احتمالات استمرار الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مارس المقبل.

وشهدت تعاملات الأسبوع، قرار الفيدرالي الأمريكي بزيادة أسعار الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس للمرة الثامنة على التوالي، ورفع كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا أسعار الفائدة 50 نقطة أساس.

ورفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة نحو سبع مرات خلال 2022، منها 4 مرات متتالية بمقدار 75 نقطة أساس.

في المقابل، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الخميس الماضي، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 16.25% 17.25% و16.75%على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.