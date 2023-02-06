تعرف على شروط وطرق الحصول على معاش استثنائي

حدد القانون رقم 148 لسنة 2019، عددا من الشروط للحصول على المعاش الاستثنائي من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمواجهة الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة.
وتقدم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى خدمات المعاشات للملايين من المواطنين شهريا ويقدر عددهم بحوالي 10.7 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.
وحدد القانون عدد من الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي على النحو التالي:
- العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام، الذين لم يسبق حصولهم عليه.
- كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.
- تقرير معاش استثنائي لمن أدوا خدمة جليلة للدولة.
- منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.
خطوات الخدمة
- إذا كنت من العاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام يتم استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة عملك السابقة أو مكتب التأمينات المختص وقدمه بعد اعتماده وختمه إلي إدارة المعاشات الإستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.
- سيتم تحويلك للهيئة العامة للتامين الصحي ( اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدي حاجته إلي علاج طويل وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.
- سيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.
- يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به ( التقرير الطبي - البحث الاجتماعي ) علي اللجنة التحضيرية لتقرير مدي حقك في المعاش الاستثنائي ( منح / تحسين ) ثم يعرض علي اللجنة العليا للنظر في الطلب.
- سيتم تحويلك للهيئة العامة للتامين الصحي ( اللجنة الطبية لتقرير نوع المرض ومدي حاجته إلي علاج طويل وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.
- سيتم إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.
- يتم عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقًا به ( التقرير الطبي - البحث الاجتماعي ) علي اللجنة التحضيرية لتقرير مدي حقك في المعاش الاستثنائي ( منح / تحسين ) ثم يعرض علي اللجنة العليا للنظر في الطلب.