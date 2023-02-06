تعرف على شروط وطرق الحصول على معاش استثنائي

الإثنين 06/فبراير/2023 - 09:51 ص

حدد القانون رقم 148 لسنة 2019، عددا من الشروط للحصول على المعاش الاستثنائي من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لمواجهة الظروف الاجتماعية والصحية الصعبة.

وتقدم الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى خدمات المعاشات للملايين من المواطنين شهريا ويقدر عددهم بحوالي 10.7 مليون مواطن من أصحاب المعاشات.

وحدد القانون عدد من الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي على النحو التالي:

العاملون السابقون بالحكومة وشركات القطاع العام، الذين لم يسبق حصولهم عليه.

كما يجوز تحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيًا لمواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

تقرير معاش استثنائي لمن أدوا خدمة جليلة للدولة.

منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

خطوات الخدمة