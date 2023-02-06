كريم فهمي يحتفل اليوم بتوقيع روايته "مملكة الموت"

الإثنين 06/فبراير/2023 - 06:20 ص

يحتفل الفنان كريم فهمي، اليوم الإثنين، بتوقيع روايته "مملكة الموت" الساعة الثانية ظهرا بمنصة التوقيع بالساحة الخارجية أمام صالة ٢ حيث تدار ندوة مناقشة الرواية والتي تعتبر أول رواية مصورة "رواية كوميكس" وأحدث إصدارات الدار المصرية اللبنانية.

ونشر النجم كريم فهمي صورة الغلاف عبر صفحاته الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي معلقا:

"صورة من معرض الكتاب، أول روايه ليا، تجربة جديدة، رواية مملكة الموت ( رواية مصورة ) كأنك بتتفرج على فيلم، يا رب تعجبكوا".

يعرض الآن لكريم فهمي فيلم "أنا لحبيبي" وتدور أحداثه حول قصة حب رومانسية يعيشها شادي "كريم فهمي" وليلى (ياسمين رئيس) ولكن الكثير من الصعوبات تواجههما من أجل استمرار هذه العلاقة.

يشارك في بطولة الفيلم النجوم كريم فهمي، ياسمين رئيس، محمد الشرنوبي، سوسن بدر، بيومي فؤاد، وهو من تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

كما يعرض مسلسل "أزمة منتصف العمر" على منصة شاهد وهو من بطولة كريم فهمي، ريهام عبدالغفور، رنا رئيس، رشدي الشامي، هند عبدالحليم، ركين سعد، عمر السعيد، هاجر عفيفي، معالجة درامية كريم فهمي وكريم العدل، إخراج كريم العدل.

وتدور أحداثه حول عمر "كريم فهمي" الذي يتزوج من مريم "رنا رئيس" ثم يقع في حب زوجة أبيها "ريهام عبدالغفور".