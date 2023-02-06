الموت العظيم| الانفجارات البركانية سبب أسوأ حدث انقراض شهده العالم

الإثنين 06/فبراير/2023 - 06:45 ص

هناك علاقة ارتباط بين الانفجارات البركانية التي حدثت قديمًا وأخطر حدث انقراض شهده العالم للتو أقوى.

قدم باحثون تحليلًا جديدًا لنظائر الزئبق دليلا على أن الأماكن البعيدة في نصف الكرة الجنوبي للأرض كانت قبل ربع مليار سنة مغطاة بالحطام الناجم عن الانفجارات البركانية في سيبيريا. وتلا ذلك ما يسمى بالموت العظيم، والذي تُطلق عليه أيضا تسمية "الانقراض الجماعي" في العصرين البرمي والترياسي، حيث تم القضاء على معظم مظاهر الحياة تحت سماء مليئة بالرماد، وذلك حسبما ذكرت وكالة «روسيا اليوم».

وفي حين أن من الواضح كيف انتهت الأمور - بفقدان أكثر من 90% من الأنواع البحرية وأكثر من 70% من الفقاريات التي تعيش على الأرض - يظل فهمنا لكيفية حدوث أكبر حدث موت على الأرض غائما بعض الشيء، على الرغم من جهود الجيولوجيين.

ومن خلال تجميع الآثار الكيميائية المحصورة في الصخور ورواسب المحيطات، يثق علماء الجيولوجيا إلى حد ما في أن سلسلة من الانفجارات البركانية أطلقت سلسلة من التغيرات الهائلة في الغلاف الجوي للأرض والمحيطات التي أدت في النهاية إلى اختناق الحيوانات.

لكن حدث الانقراض بحجم "الموت العظيم" يحتاج أيضا إلى أن يتمكن علماء الجيولوجيا من تحديد سبب ذلك ومتى حدث، ويعيدوا النظر في الزمن المنقضي منذ حوالي 252 مليون سنة.