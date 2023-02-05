اقرأ في العدد الأسبوعي لـ"البوابة" غدًا| خلافة الدم.. رحلة داعش من الرقة إلى سرت.. الأسرار والأسماء والعمليات

الأحد 05/فبراير/2023 - 05:28 م

تقرأ غدًا في العدد الأسبوعي الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الإثنين 6 فبراير 2023:

خلافة الدم.. رحلة داعش من الرقة إلى سرت.. الأسرار والأسماء والعمليات

مستمرون فى الحوار.. وينضمون للحوار:

جان برنارد بيناتيل: 400 مليار يورو.. الميزانية العسكرية الفرنسية.. جهود كبيرة ولكن غير كافية!

طارق حجى: حديث عن الحداثة.. قيم الحداثة تنطلق من ثلاث منظوماتٍ: التعددية والغيرية والتعايش المشترك

ماكسيم شيه: الغرب وحرب أوكرانيا.. واشنطن وحلفاؤها فى الناتو متآمرون فى هذا الصراع

جاد فرج: كوريا الشمالية مصدر إحراج.. واشنطن تتذرع بالتجارب الصاروخية لاستمرار استراتيجية «التخويف الجغرافى»

فرانسيس ماتيو: غروب النظام.. «كوبا.. الوطن والحياة».. المعاناة تنهك المواطنين

على صالح حمدان: حكايات تاريخية.. تطور العلاقات المصرية الكردية على مدى أكثر 100 من عام

جيوم بيتيتجين: «خلق عالم من الثقة».. الأداء الاقتصادى ضرورى ويعتمد فى الأساس على البعد الإنسانى

جان ميشيل نوجيروليس: السياسة اليورومتوسطية.. ضرورة تمويل البنية التحتية الأفريقية لتنمية وانتقال الطاقة