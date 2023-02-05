أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه اليوم على تعيين اللواء سامح قتة العضو المنتدب رئيسًا لمجلس ادارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية.
الأخبار
اللواء سامح قتة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه اليوم على تعيين اللواء سامح قتة العضو المنتدب رئيسًا لمجلس ادارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية.
أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه اليوم على تعيين اللواء سامح قتة العضو المنتدب رئيسًا لمجلس ادارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية.