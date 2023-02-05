اللواء سامح قتة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية

الأحد 05/فبراير/2023 - 05:21 م

أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه اليوم على تعيين اللواء سامح قتة العضو المنتدب رئيسًا لمجلس ادارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية.

