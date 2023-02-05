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الأحد 05 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

اللواء سامح قتة رئيسًا لمجلس إدارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية

البوابة نيوز
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أعلنت الشركة المصرية للأقمار الصناعية أن مجلس الإدارة وافق خلال اجتماعه اليوم على تعيين اللواء سامح قتة العضو المنتدب رئيسًا لمجلس ادارة الشركة المصرية للأقمار الصناعية.
 

الشركة المصرية للأقمار الصناعية اللواء سامح قته عضو المنتدب ورئيسا لمجلس ادارة الشركة المصرية للاقمار الصناعيه سامح قته المصرية للأقمار الصناعية ا