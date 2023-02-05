وزارة التضامن الاجتماعي تبدأ صرف معاشات شهر فبراير

الأحد 05/فبراير/2023 - 09:59 ص

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، صرف معاشات شهر فبراير، من ماكينات الصرف الآلي التابعة لبنك ناصر الاجتماعى وذلك لمن تخلفوا عن المواعيد المحددة.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى بتيسير كافة الإجراءات خلال صرف المعاشات، لافتة إلى أن بنك ناصر الاجتماعى يضع التحول الرقمي والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجي في تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالي، وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.