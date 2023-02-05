ads
الأحد 05 فبراير 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد 5 فبراير 2023

الذهب
الذهب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 5 فبراير 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.
وسجل سعر عيار 24- الأعلى قيمة بين الأعيرة الذهبية نحو 1937 جنيها للبيع و 1960 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجرام عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو 1695 جنيها للبيع و 1715 جنيها للشراء. 
وبلغ سعر عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1453 جنيها للبيع و 1470 جنيها للشراء.
ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة بين الأعيرة الذهبية نحو 1130 جنيها للبيع.
وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.94 مليون جنيه للبيع و 1.96 مليون جنيه للشراء.
ووصل سعر أوقية الذهب لنحو 60.245 ألف جنيه للبيع و 60.96 ألف جنيه للشراء.
ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 13.56 ألفف جنيه للبيع و 13.72 ألف جنيه للشراء.

أسعار الذهب الذهب اليوم