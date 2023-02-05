أسعار الذهب اليوم الأحد 5 فبراير 2023

الأحد 05/فبراير/2023 - 09:38 ص

استقرت أسعار الذهب، خلال التعاملات الصباحية اليوم الأحد 5 فبراير 2023، وذلك علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

وسجل سعر عيار 24- الأعلى قيمة بين الأعيرة الذهبية نحو 1937 جنيها للبيع و 1960 جنيها للشراء.

وسجل سعر الجرام عيار 21 - الأوسع انتشارًا نحو 1695 جنيها للبيع و 1715 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 18 - الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 1453 جنيها للبيع و 1470 جنيها للشراء.

ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة بين الأعيرة الذهبية نحو 1130 جنيها للبيع.

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.94 مليون جنيه للبيع و 1.96 مليون جنيه للشراء.

ووصل سعر أوقية الذهب لنحو 60.245 ألف جنيه للبيع و 60.96 ألف جنيه للشراء.

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 13.56 ألفف جنيه للبيع و 13.72 ألف جنيه للشراء.